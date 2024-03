Wall St cai com operadores avaliando dados de inflação; ações de chips pesam

Fabricantes de chips como a Intel e a Advanced Micro Devices caíam mais de 1% cada, enquanto o Índice de Semicondutores Philadelphia SE recuava 1,6%.

Oito dos 11 principais setores do S&P 500 caíam, com o imobiliário liderando as perdas com queda de 2%.

Um relatório do Departamento do Trabalho mostrou que o índice de preços ao produtor nos EUA subiu 0,6% em fevereiro na comparação mensal, em comparação com um aumento de 0,3% esperado por economistas consultados pela Reuters, em meio a um aumento no custo de bens como gasolina e alimentos.

O índice subiu 1,6% nos 12 meses até fevereiro, em comparação com uma estimativa de alta de 1,1%.

As vendas no varejo dos EUA se recuperaram em fevereiro, aumentando 0,6% no mês passado, mas abaixo das expectativas de um avanço de 0,8%.

Os operadores agora veem uma chance de 62% de o Fed cortar os juros em junho, de acordo com a ferramenta CME FedWatch, ante 67% antes dos dados.