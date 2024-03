Ações de Hong Kong caem, China sobe após BC manter juros

XANGAI (Reuters) - As ações de Hong Kong caíram enquanto o mercado da China subiu nesta sexta-feira, depois que o banco central chinês deixou inalterada a taxa de juros sobre instrumentos de empréstimo de médio prazo, enquanto o declínio dos preços das residências fez com que as ações do setor imobiliário caíssem.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 1,42%.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com alta de 0,22%, enquanto o índice de Xangai subiu 0,54%.