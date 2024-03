Alemanha está no caminho certo para atingir metas climáticas de 2030, diz agência

BERLIM (Reuters) - A Agência Federal do Meio Ambiente da Alemanha confirmou projeções preliminares de que as emissões de gases do efeito estufa na maior economia da Europa caíram cerca de 10% em relação ao ano anterior em 2023, colocando o país no caminho certo para cumprir suas metas climáticas de 2030.

As emissões de dióxido de carbono caíram para 673 milhões de toneladas, a maior queda desde a reunificação da Alemanha, anunciou a agência nesta sexta-feira, confirmando os números preliminares publicados pelo instituto Agora Energiewende em janeiro.

A Alemanha pretende reduzir suas emissões de gases do efeito estufa em 65% até 2030, em comparação com 1990, um passo para se tornar neutra em carbono até 2045. Atualmente, o país está em torno de 46%.