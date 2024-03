Barroso conversa com Fazenda sobre reforma tributária e quer evitar surto de questionamentos

Por Rodrigo Viga Gaier

(Reuters) - O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, manifestou nesta sexta-feira preocupação com uma possível judicialização da reforma tributária e elogiou a antecipação do Ministério da Fazenda ao que chamou de um eventual surto de “litigância tributária“ no país.

A reforma foi promulgada pelo Congresso no ano passado e cabe agora aos parlamentares elaborarem as leis que vão regulamentar as mudanças tributárias.