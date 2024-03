Cyrela não vê perspectiva de melhora da margem bruta, diz CFO

SÃO PAULO (Reuters) - A Cyrela não vê perspectiva de melhora da margem bruta, após uma evolução de 2,3 pontos percentuais no indicador, para 33,7%, no quarto trimestre de 2023 na comparação com mesmo período de 2022, afirmou o diretor financeiro da companhia, Miguel Mickelberg, nesta sexta-feira.

"Hoje, a gente não está vendo muita perspectiva para melhorar", disse Mickelberg em teleconferência de resultados, sem especificar prazos. "É claro que sempre podemos ter boas notícias com os lançamentos que vão acontecer, mas hoje a gente imagina que a margem deve ficar mais ou menos por esses patamares."

A construtora reportou na véspera alta de 19% no lucro líquido dos meses de outubro a dezembro do ano passado, para 248 milhões de reais.