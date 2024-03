Cyrela vê estabilidade de margem bruta após alta no final de 2023

"É claro que sempre podemos ter boas notícias com os lançamentos que vão acontecer, mas hoje a gente imagina que a margem deve ficar mais ou menos por esses patamares (do final do ano passado)", acrescentou o executivo. A margem bruta da companhia nos três últimos meses de 2023 foi de 33,7%.

Analistas do Itaú BBA e BofA consideraram os resultados da construtora no trimestre como sólidos. A empresa teve alta de 19% no lucro líquido do quarto trimestre.

"O ponto chave a se observar adiante é a margem bruta em meio à difícil precificação do estoque e dificuldade dos consumidores no acesso a financiamentos e de geração de caixa antes da redução das vendas e da intensificação da construção", afirmaram analistas do BofA em relatório.

"Continuamos enxergando um cenário difícil diante do estoque elevado de imóveis de médio e alto padrões e de um pico esperado nas entregas, diante de uma acessibilidade desafiadora", acrescentaram os analistas.

As ações da Cyrela caíam 2,6% às 13h43, enquanto o Ibovespa mostrava recuo de 0,8%.

Segundo o Mickelberg, a expectativa da Cyrela era que levasse um pouco mais de tempo para que a margem bruta da companhia alcançasse níveis entre 33% e 34%.