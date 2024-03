Eletrobras segue buscando conciliação com governo sobre poder de voto

O ministro do STF Kassio Nunes Marques decidiu, em dezembro do ano passado, enviar à CCAF o pleito do governo para aumentar sua influência na Eletrobras, depois de a privatização ter limitado a 10% o poder de voto de qualquer acionista da empresa. Foram dados 90 dias, com os trabalhos iniciando em janeiro.

"A companhia reitera que deliberações eventualmente decorrentes dos trabalhos na CCAF serão submetidas à aprovação das instâncias de governança da companhia", acrescentou a Eletrobras.

(Por Letícia Fucuchima)