Eneva tem prejuízo de R$290,6 mi no 4º tri por baixa contábil

No período, entretanto, a companhia registrou a maior receita da história, assim como o melhor lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação (Ebitda) ajustado para o período entre outubro e dezembro.

"A gente teve uma redução de custos importante... os ativos performaram melhor e um maior despacho térmico", afirmou à Reuters o diretor financeiro da companhia, Marcelo Habibe, pontuando os principais fatores que impulsionaram o resultado.

O lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação (Ebitda) ajustado alcançou 1 bilhão de reais, avanço de 88,6% frente ao mesmo período de 2022.

As despesas gerais e administrativas da companhia caíram 121 milhões de reais no trimestre na comparação com o mesmo período de 2022 e os custos fixos totais das operações diminuíram 95 milhões de reais no período, mostrou a empresa.

O crescimento do Ebitda foi impulsionado, também, por melhorias realizadas no Sistema Integrado de Azulão-Jaguatirica, com o aumento da disponibilidade e maior geração na usina Jaguatirica II, além do crescimento das margens fixas e variáveis em diversos segmentos como reflexo de iniciativas de otimização e eficiência.

Também contribuiu para o resultado do período a geração do Complexo Solar Futura 1, em Juazeiro (BA), que entrou em operação em maio de 2023 e cujo processo de estabilização também foi concluído ao longo do quarto trimestre de 2023.