FMI investiga incidente de segurança cibernética; fonte diz que nenhum gerente de alto escalão foi afetado

WASHINGTON (Reuters) - O Fundo Monetário Internacional (FMI) disse nesta sexta-feira que está investigando um incidente cibernético, que foi detectado em 16 de fevereiro, acrescentando que as 11 contas de email envolvidas foram novamente protegidas.

Uma fonte familiarizada com o assunto disse que as contas de email comprometidas não incluíam as da diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, ou de outras autoridades de alto escalão.

"Nenhum dos emails da alta administração foi comprometido", disse a fonte, que falou sob condição de anonimato, à Reuters.