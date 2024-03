Grupo sindical do Japão anuncia maiores aumentos salariais em 33 anos, em presságio para mudança no BC

Por Tetsushi Kajimoto

TÓQUIO (Reuters) - As maiores empresas do Japão concordaram em aumentar os salários em 5,28% para 2024, os maiores aumentos salariais em 33 anos, informou o maior grupo sindical do país nesta sexta-feira, reforçando a opinião de que o banco central do país em breve se afastará do programa de estímulo de uma década.

O aumento, muito maior do que o esperado, ocorre no momento em que o Banco do Japão parece estar próximo de encerrar oito anos de política de taxas de juros negativas. As autoridades do banco central enfatizaram que o momento de uma mudança dependeria do resultado das negociações salariais anuais deste ano.