Hidrovias do Brasil acerta com Rumo transporte ferroviário de fertilizantes

Por Roberto Samora

SÃO PAULO (Reuters) - A Hidrovias do Brasil e a Rumo anunciaram nesta sexta-feira um acordo para o transporte ferroviário de fertilizantes importados pelo terminal no porto de Santos, no Estado de São Paulo, com volume anual estimado em 500 mil toneladas.

Antes do acordo, a Hidrovias do Brasil já recebia fertilizantes pelo seu terminal santista, mas não fazia a expedição ferroviária.