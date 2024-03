Ibovespa fecha em queda antes de semana com decisões de BCs no Brasil e nos EUA

O volume financeiro somou 34,7 bilhões de reais, em pregão também marcado pelo vencimento de opções sobre ações na bolsa paulista.

As atenções estão voltadas principalmente para a reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Federal Reserve, que terá desfecho conhecido na quarta-feira. Além do comunicado, o foco estará voltado para as projeções do banco central norte-americano, em especial sobre os juros.

O chair do Fed, Jerome Powell, também ocupará os holofotes em sua tradicional coletiva de imprensa após a divulgação do "statement", uma vez que permanece a dúvida sobre quando terá início o ciclo de cortes de juros na maior economia do mundo. A taxa tem sido mantida em uma faixa de 5,25% a 5,5% desde julho.

As apostas no mercado ainda apontam uma maior probabilidade de uma primeira redução ainda no primeiro semestre, em junho, mas essa chance -- precificada nos contratos futuros de juros nos EUA -- tem diminuído, conforme dados de preços mostram uma inflação elevada e o mercado de trabalho segue resiliente.

"A decisão de política monetária nos Estados Unidos é o foco dos mercados globais", afirmaram economistas do Bradesco. "A expectativa é de estabilidade na taxa de juros e, também nesse caso, o foco é a sinalização dos próximos passos, com a divulgação das projeções dos membros do comitê."

Em Nova York, o S&P 500 fechou em queda de 0,65%, enquanto o rendimento do título de 10 anos do Tesouro norte-americano marcava 4,3063% no final da tarde, de 4,298% na véspera.