Ibovespa tem oscilação modesta com vencimento de opções e balanços no radar

No Brasil, o mercado se prepara para a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central também na quarta-feira, com todos os 47 economistas consultados de 11 a 14 de março pela Reuters estimando um corte de 0,50 ponto percentual na taxa Selic pela sexta vez seguida, a 10,75%.

A dúvida é se o BC alterará a orientação, também dada desde agosto do ano passado, de que antevê cortes de 0,50 ponto nas "próximas reuniões" - o que implica pelo menos duas reduções adicionais desse valor.

Nesta sexta-feira, a pauta doméstica mostrou que o setor de serviços registrou crescimento do volume em janeiro pelo terceiro mês seguido, de 0,7% ante o mês anterior, iniciando 2024 com desempenho bem melhor do que o esperado, com impulso de cinemas e streamings em razão das férias.

DESTAQUES

- YDUQS ON recuava 9,01%, a 19,30 reais, após registrar prejuízo líquido de 120,3 milhões de reais no quarto trimestre do ano passado, acima da perda de 84,3 milhões registrada um ano antes. O grupo de educação, contudo, estimou crescimento de dois dígitos no lucro líquido ajustado do primeiro trimestre deste ano sobre o mesmo período de 2023. No ano passado, a companhia teve lucro ajustado de 156 milhões de reais nos primeiros três meses do ano. A empresa aposta na redução de alavancagem e no cenário macro mais favorável para melhorar seu resultado.

- LOJAS RENNER ON caía 4,85%, a 15,71 reais, após divulgar na véspera lucro líquido de 526,9 milhões de reais no quarto trimestre, alta de 9,4% ano a ano, assim como juros sobre o capital próprio de 143,7 milhões. A varejista de vestuário também anunciou que seu atual presidente do conselho de administração e ex presidente-executivo, José Galló, deixará o colegiado após assembleia convocada para 18 de abril. Galló atuou como presidente-executivo da Renner por 27 anos até 2019, e comandou o conselho por mais cinco anos.