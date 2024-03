Minério de ferro perde mais de 10% na semana por fraca demanda e aumento dos estoques

"As perspectivas de demanda mais fraca estão aumentando as possibilidades de cortes na produção de aço... menos produção de aço significa menor demanda por minério de ferro", disseram os analistas do banco ANZ em uma nota.

Os riscos à demanda de minério surgiram depois que algumas associações siderúrgicas de províncias emitiram declarações pedindo um corte na produção de aço ou apenas propondo vagamente que os participantes do mercado local promovessem conjuntamente o desenvolvimento saudável da indústria siderúrgica, de acordo com as consultorias Mysteel e Lange Steel.

"Os estoques de minério de ferro quase foram reabastecidos, com estoques agora em um máximo de 12 meses. No entanto, esperamos que os preços do minério de ferro se estabilizem do ponto de vista do custo de produção", acrescentaram os analistas do ANZ.

Os estoques de minério de ferro nos 45 principais portos chineses pesquisados aumentaram 1% na semana para cerca de 142,9 milhões de toneladas em 15 de março, segundo dados da Mysteel.

Outros ingredientes de fabricação de aço na bolsa de Dalian também caíram, com o carvão de coque e o coque registrando perdas de 2,89% e 1,72%, respectivamente.

(Reportagem de Zsastee Ia Villanueva e Amy Lv)