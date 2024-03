Montadoras dos EUA buscam fabricar mais híbridos à medida que vendas de veículos elétricos desaceleram

As vendas de híbridos nos EUA cresceram cinco vezes mais rápido do que as vendas de veículos elétricos em fevereiro, segundo Morgan Stanley. Uma versão híbrida plug-in do SUV Jeep Wrangler foi responsável por metade das vendas totais de Wrangler nos EUA no segundo semestre de 2023, em comparação com 37% no primeiro semestre do ano, disse a Stellantis.

As vendas de híbridos da Ford Motor aumentaram quase 37% nos dois primeiros meses do ano, impulsionadas pela demanda pelo caminhão compacto Maverick híbrido, que custa a partir de 25.315 dólares.

"O carro mais badalado em nosso estacionamento no momento é o Maverick híbrido", disse Scott Simmers, gerente geral da Palm Springs Motors em Cathedral City, Califórnia.

O Maverick híbrido responde agora por cerca de metade das vendas do modelo e os revendedores disseram que poderiam vender mais se a Ford pudesse fabricá-los.

"Tivemos que nos apressar para aumentar a capacidade do Maverick", afirmou à Reuters Jim Baumbick, vice-presidente de desenvolvimento de produtos da Ford. "Adicionamos um terceiro turno inteiro para responder à demanda."

A mudança do setor em direção aos híbridos desafia as políticas climáticas pró-veículos elétricos do governo Biden e os grupos ambientais que querem que as montadoras eliminem os motores de combustão interna, emissores de CO2, o mais rápido possível.