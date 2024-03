MRV&Co prevê lucro líquido de até R$290 mi para Incorporação em 2024

SÃO PAULO (Reuters) - A MRV&Co projeta um lucro líquido entre 250 milhões e 290 milhões de reais este ano para sua unidade MRV Incorporação, que deve mais do que dobrar esse valor em 2025, para um patamar entre 700 milhões e 850 milhões de reais.

As projeções foram divulgadas durante evento a investidores da construtora nesta sexta-feira, com a presença do presidente, Rafael Menin, e do diretor financeiro Ricardo Paixão.

A margem bruta da MRV Incorporação deve ficar entre 26% e 27% em 2024 e 29,5% e 31% em 2025, além de registrar receita operacional líquida de 8 bilhões a 8,5 bilhões de reais este ano, e no ano seguinte, de 9 bilhões a 9,5 bilhões de reais, segundo o guidance da companhia.