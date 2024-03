Pagamentos de distribuidoras a consumidor por interrupção de energia sobem 41%, a R$1 bi

SÃO PAULO (Reuters) - As compensações pagas pelas distribuidoras de energia a consumidores por interrupções na prestação dos serviços alcançaram 1,08 bilhão de reais em 2023, um aumento de 41,2% em relação ao pago em 2022, segundo dados divulgados nesta sexta-feira pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Pelo levantamento do regulador, foram pagas 22 milhões de compensações no ano passado em razão do descumprimento, pelas concessionárias, de limites individuais de duração de interrupções de energia (DEC, no jargão do setor) e de frequência das interrupções (FEC).

Essas compensações ocorrem automaticamente na forma de desconto na fatura de energia elétrica, sem que o consumidor precise acionar a distribuidora.