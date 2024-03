Volume de serviços no Brasil surpreende e cresce em janeiro com impulso de cinemas e streaming

"Na nossa avaliação, esse é mais um resultado que reforça o bom momento da atividade econômica brasileira", avaliou Igor Cadilhac é economista do PicPay. "Olhando à frente, esperamos que esse cenário (da economia) se mantenha pelo menos até meados do ano."

Os dados do IBGE mostram que em janeiro quatro das cinco atividades pesquisadas tiveram resultado positivo, sendo o maior impacto exercido pela alta de 1,5% de informação e comunicação.

Esse resultado teve como influência o aumento de 27,6% de serviços audiovisuais, impulsionado pelo crescimento da receita das empresas que atuam com exibição cinematográfica, programadoras de conteúdo para TV fechada e plataformas de streamings.

"Com o período de férias, as salas de cinema acabaram recebendo mais público e aumentando o faturamento das empresas desse segmento", explicou Lobo, destacando ainda o aumento da receita das empresas que trabalham com edição integrada à impressão de livros devido à produção de material didático.

Serviços profissionais, administrativos e complementares avançaram 1,1% e transportes cresceram 0,7%. Os outros serviços tiveram avanço de 0,2%, enquanto os serviços prestados às famílias recuaram 2,7%.

Por sua vez, em janeiro o índice de atividades turísticas caiu 0,8% frente a dezembro, quanto teve expansão de 2,6%. Com isso, o segmento de turismo está 3,5% acima do patamar de fevereiro de 2020 e 4,3% abaixo do ponto mais alto da série, alcançado em fevereiro de 2014.