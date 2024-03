Taxas dos DIs avançam antes de reuniões de política monetária

Por Luana Maria Benedito

SÃO PAULO (Reuters) - As taxas dos principais contratos futuros de juros do Brasil tiveram alta nesta sexta-feira, com os mercados exibindo maior cautela antes das reuniões de política monetária do Federal Reserve e do Banco Central do Brasil.

No fim da tarde a taxa do DI para janeiro de 2025 estava em 9,97%, ante 9,902% do ajuste anterior, enquanto a taxa do DI para janeiro de 2026 estava em 9,89%, ante 9,787% do ajuste anterior.