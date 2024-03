Wall St recua com queda de ações de tecnologia; investidores avaliam cenário para juros

Por Caroline Valetkevitch

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos recuaram nesta sexta-feira, com os papéis de megacapitalização relacionados à tecnologia na lanterna, após terem impulsionado o movimento de alta dos índices este ano, enquanto investidores avaliavam as perspectivas da taxa de juros antes da reunião do Federal Reserve da próxima semana.

Os investidores reduziram as apostas de um corte na taxa de juros em junho pelo Fed após os dados de inflação desta semana, que foram mais fortes do que o esperado.