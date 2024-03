Wall Street cai na abertura após preocupações com inflação pesarem em ações sensíveis aos juros

(Reuters) - Wall Street abriu em baixa na sexta-feira, uma vez que as preocupações de que a inflação possa afetar o cronograma dos primeiros cortes na taxa de juros pelo Federal Reserve abalaram as ações sensíveis aos juros antes da reunião do banco central na próxima semana.

O Dow Jones Industrial Average caía 0,25% na abertura, para 38.809,65 pontos. O S&P 500 abriu em baixa 0,53%, a 5.123,31 pontos, enquanto o Nasdaq Composite caía 0,53%, para 16.043,58 pontos.

(Reportagem de Bansari Mayur Kamdar em Bengaluru)