Agência de aviação dos EUA investiga painel ausente em voo de Boeing 737 da United

A FAA disse que uma inspeção realizada no avião após o pouso da aeronave, que tem 25 anos, revelou a falta de um painel. A United Airlines disse que também investigará, dizendo ainda que nenhuma emergência foi declarada porque não houve indicação de danos durante o voo.

“Vamos fazer uma vistoria detalhada no avião e realizar todos os reparos necessários antes que ele retorne ao serviço”, afirmou a companhia aérea em comunicado.

A Boeing não comentou, direcionando as perguntas à United Airlines. De acordo com os registros da FAA, o avião foi construído no final de 1998.

O Rogue Valley Times postou uma foto surpreendente do avião sem o painel. O tráfego aéreo foi brevemente interrompido no aeroporto para que fizessem uma busca pelo painel.