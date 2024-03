Big Mac vira Big Tech, com alguns contratempos

Hoje a tecnologia está tão presente em todos os aspectos do negócio do McDonald's que seria apenas um pequeno exagero chamá-la de uma empresa de tecnologia que, por acaso, vende hambúrgueres.

Aplicativo do McDonald’s para celular; quiosques que recebem pedidos sem ter funcionários; menus digitalizados que mudam com base nas tendências, no clima e muito mais; e até mesmo a sua IA generativa - juntas, essas iniciativas permitem que o McDonald’s realize vendas adicionais e aumente sua produtividade, trazendo bilhões de dólares à empresa, que tem 40.000 postos de atendimento em cerca de 100 países.

No entanto, essa mesma tecnologia também pode colocar o McDonald's em uma situação delicada.

Na sexta-feira, quedas no sistema afetaram as lojas do McDonald's em alguns de seus maiores mercados globais, incluindo Japão, Austrália e Reino Unido, fazendo com que muitas lojas aceitassem temporariamente apenas dinheiro ou que fechassem totalmente.

O McDonald's não revelou o quão generalizadas foram as interrupções, mas na tarde de sexta-feira, 12 horas após os cortes terem sido relatados pela primeira vez, uma loja de San Antonio, Texas, não estava aceitando pedidos em seu aplicativo nem pagamento em dinheiro.

Em comunicado, o McDonald’s disse que a queda foi causada por um fornecedor terceirizado não identificado durante uma “mudança na configuração”. Solicitado a fazer um comentário sobre o caso, o McDonald's referiu-se a essa declaração. O McDonald's Japan pediu desculpas no sábado pelo inconveniente, dizendo que todos os seus restaurantes e serviço de entrega estavam operando normalmente.