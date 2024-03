Em evento político no Rio, Bolsonaro diz que não teme ser julgado

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Após uma semana turbulenta, com a divulgação de depoimentos que apontaram Jair Bolsonaro no centro da articulação para uma suposta tentativa de golpe no país ao final de 2022, o ex-presidente afirmou neste sábado que não teme ser julgado "desde que os juízes sejam isentos".

Depoimentos de ex-comandantes da Aeronáutica e do Exército à Política Federal que vieram a público na sexta-feira mostraram que o ex-presidente Jair Bolsonaro convocou pelo menos duas vezes os comandantes das Forças Armadas para avalizar uma tentativa de golpe de Estado, com a previsão de estado de sítio e de uma operação de Garantia da Lei e da Ordem, e teve várias reuniões para tratar do tema.