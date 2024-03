Tesla aumentará preços dos veículos elétricos Modelo Y em partes da Europa

“Este é o dilema essencial da produção: as fábricas precisam de produção contínua para serem eficientes, mas a procura dos consumidores é sazonal”, disse o CEO da Tesla, Elon Musk, em fevereiro, respondendo a uma publicação no X da sua empresa anunciando que os preços subiriam no mês seguinte.

As margens de lucro da Tesla foram prejudicadas por uma guerra de preços com rivais que começou há mais de um ano.

Em janeiro, a Tesla alertou para um crescimento de vendas "notavelmente menor" este ano, conforme se concentra na produção de seu EV de próxima geração, cujo codinome é "Redwood".

(Por Kanjyik Ghosh e Disha Mishra, em Bengaluru)