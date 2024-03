IPO do Reddit tem demanda até 5 vezes maior que oferta, dizem fontes

Por Echo Wang

NOVA YORK (Reuters) - A oferta pública inicial do Reddit está com uma demanda de quatro a cinco vezes maior que a oferta de ações, disseram pessoas com conhecimento do assunto neste domingo, tornando mais provável que a empresa de redes sociais consiga a valuation de 6,5 bilhões de dólares que procura.

Embora o excesso de demanda não garanta uma atuação forte na sua estreia no mercado de ações, significa que a empresa está posicionada para pelo menos atingir a faixa do seu preço alvo, entre 31 e 34 dólares por ação, quando o preço do IPO for definido em Nova York na quarta-feira, disseram as fontes.