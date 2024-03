Ações da China fecham em alta com dados sólidos de atividade

XANGAI (Reuters) - As ações da China fecharam em alta nesta segunda-feira, impulsionadas por dados que mostraram que a produção industrial e as vendas no varejo do país superaram as expectativas no período de janeiro a fevereiro, enquanto as últimas medidas do órgão regulador de valores mobiliários também ajudaram.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com alta de 0,94%, enquanto o índice de Xangai subiu 0,99%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, avançou 0,1%.

Pequim informou que a produção industrial subiu 7% em janeiro e fevereiro na comparação com o mesmo período do ano anterior, enquanto as vendas no varejo aumentaram 5,5%. No entanto, o setor imobiliário continuou a ser uma preocupação, já que o investimento em imóveis caiu 9% no ano, reforçando a necessidade de mais medidas de apoio.