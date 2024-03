Ações de telecomunicações pressionam índice europeu STOXX 600; foco recai sobre reunião do Fed

O setor de petróleo e gás registrou alta de 0,5%, depois que o petróleo Brent ultrapassou brevemente os 86 dólares por barril pela primeira vez desde novembro, uma vez que a Ucrânia intensificou seus ataques à infraestrutura energética russa.

As ações de tecnologia subiram 0,4%, com os investidores se preparando para uma conferência anual de desenvolvedores da Nvidia.

A inflação da zona do euro aumentou, conforme o esperado, a uma taxa anual de 2,6% em fevereiro e 0,6% na comparação mensal, mantendo as visões sobre o momento do primeiro corte de juros pelo Banco Central Europeu.

"Os números de hoje provavelmente não influenciarão de forma significativa nenhuma decisão de corte de juros mas, com a maioria dos economistas prevendo o primeiro corte pelo BCE em junho, é seguro dizer que a leitura da inflação de fevereiro não alterará negativamente essa probabilidade", disse Michael Field, estrategista de mercado europeu da Morningstar.

Atualmente, os mercados monetários esperam que o BCE corte as taxas de juros em 83 pontos-base em 2024.

As reuniões de política monetária do Federal Reserve, do Banco do Japão e do Banco da Inglaterra nesta semana também estarão no radar dos investidores em busca de mais pistas sobre a trajetória de afrouxamento da política monetária em nível global.