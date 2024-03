Agência reguladora dos EUA multa consultoras de investimentos por alegações falsas sobre uso de IA

WASHINGTON (Reuters) - Duas consultorias de investimentos concordaram em pagar multas para encerrar acusações da SEC, órgão que regula o mercado de capitais nos Estados Unidos, de terem feito declarações falsas e enganosas sobre o uso de inteligência artificial (IA), informou o órgão nesta segunda-feira.

A Delphia, com sede em Toronto, e a Global Predictions, sediada em San Francisco, mesmo sem admitirem nem negarem as acusações da SEC, concordaram em desembolsar um total combinado de 400 mil dólares em multas para encerrar as acusações civis relacionadas a um "IA washing", comunicou a SEC em nota.

Os órgãos reguladores têm intensificado o monitoramento sobre essa tecnologia. A SEC tem alertado constantemente as empresas sobre fazerem declarações falsas relacionadas à tecnologia de IA. O presidente do órgão, Gary Gensler, ressaltou às empresas a importância de garantir a divulgação de informações precisas, especialmente se estiverem utilizando IA.