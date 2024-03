Casas Bahia conclui alongamento de dívidas de R$1,5 bi

SÃO PAULO (Reuters) - A Casas Bahia concluiu reperfilamento de emissões de cédulas de crédito bancário e da nona emissão de debêntures que totalizam 1,5 bilhão de reais, de acordo com fato relevante da varejista divulgado nesta segunda-feira.

As dívidas, que venceriam entre 2024 e 2025, terão um novo prazo de três anos, com a amortização do principal após a carência de 18 meses, em pagamentos trimestrais de 5% - após carência - e 70% no 36° mês. O custo das operações será de CDI + 4% ao ano.

(Por Paula Arend Laier)