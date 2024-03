Ibovespa fecha em alta com apoio de Vale, mas Eletrobras pressiona

"Há incerteza no mercado em relação à comunicação de orientação futura", destacaram economistas do UBS BB, acrescentando esperar que o Copom não mude a frase que sugere "redução de mesma magnitude nas próximas reuniões" -- no plural --, sinalizando que Selic deve cair abaixo de 9,5-10%.

Em meio à expectativa para o Copom, o Índice de Atividade Econômica do BC (IBC-Br), considerado um sinalizador do PIB, mostrou nesta segunda-feira avanço de 0,60% no primeiro mês do ano sobre dezembro, de acordo com dado dessazonalizado, bem acima da expectativa no mercado.

Uma pesquisa com assessores da XP apontou ainda que, pela primeira vez desde outubro de 2023, o interesse dos investidores por ações se equiparou ao interesse por renda fixa.

DESTAQUES

- ELETROBRAS ON caiu 3,6%, a 41,45 reais, em meio a expectativas sobre o desfecho envolvendo o pleito do governo federal de aumentar sua presença no conselho de administração da companhia. O prazo para a "tentativa de solução amigável entre as partes" expira na terça-feira. De acordo com o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, acionistas de referência da Eletrobras estão apoiando a ideia de mais duas cadeira no colegiado.

- PETROBRAS PN fechou com acréscimo de 0,06%, a 36,34 reais, em meio à alta dos preços do petróleo no exterior, apesar de ter passado boa parte do pregão no negativo após trégua na sessão anterior, ainda fragilizada pelas preocupações desencadeadas pela decisão da estatal de não distribuir dividendo extraordinário e colocar os recursos em um reserva estatutária da companhia.