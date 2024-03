Ibovespa tem alta discreta com apoio de Vale; Embraer recua após máxima

Mais cedo nesta segunda-feira, o Índice de Atividade Econômica do BC (IBC-Br), considerado um sinalizador do PIB, mostrou avanço de 0,60% no primeiro mês do ano sobre dezembro, de acordo com dado dessazonalizado, bem acima da expectativa no mercado.

DESTAQUES

- VALE ON subia 0,95%, a 60,33 reais ajudada pela recuperação dos futuros de minério de ferro na China, após dados sobre a segunda maior economia do mundo renovarem esperanças de um aumento na demanda por aço. O contrato mais negociado na Dalian Commodity Exchange encerrou as negociações do dia com alta de 0,9%. - CSN MINERAÇÃO ON era negociada em alta de 1,90%, a 15,55 reais.

- EMBRAER ON caía 3,95%, a 27,95 reais, após atingir uma máxima intradia a 30 reais mais cedo. A fabricante de aviões divulgou balanço do quarto trimestre do ano passado mais cedo, bem como expectativa de crescimento nas entregas em 2024. O vice-presidente financeiro da companhia também afirmou em teleconferência com analistas que a Embraer poderá retomar o pagamento de dividendos em 2025. Na semana passada, os ações da empresa acumularam uma alta de mais de 8%.

- PETROBRAS PN recuava 0,69%, a 36,07 reais, mesmo em dia de alta dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent era negociado com elevação de 0,54%, a 85,80 dólares. O Morgan Stanley elevou sua estimativa da cotação do Brent em 10 dólares, a 90 dólares, para o terceiro trimestre. - PETRORECONCAVO ON recuava 1,14%, a 22,59 reais, após alta de mais de 4% na última sexta-feira.

- ITAÚ UNIBANCO PN tinha variação positiva de 0,23%, a 34,62 reais, e BRADESCO PN subia 0,57%, a 14,19 reais.