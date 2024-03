Inflação global ainda não foi derrotada, diz BIS

Entre os maiores bancos centrais do mundo, o Banco Central Europeu poderia ser o primeiro a se movimentar em junho, seguido pelo Federal Reserve em junho ou julho, e pelo Banco da Inglaterra talvez em agosto, de acordo com as expectativas atuais do mercado.

No entanto, alguns indicadores recentes sobre a inflação subjacente em ambos os lados do Atlântico levantaram temores de que o crescimento dos preços poderia ser mais persistente do que sugerem algumas das expectativas mais benignas existentes.

"Entretanto, um pouso suave não é garantido. O trabalho dos bancos centrais ainda não terminou. Embora a inflação esteja mais baixa, ela ainda está acima das metas dos bancos centrais. E certamente haverá mais obstáculos no caminho", disse Carstens.

Ele também alertou que uma série de fatores, como a desglobalização, a fragmentação econômica, as tendências demográficas adversas e a necessidade de combater a mudança climática, manterão os preços sob pressão no médio prazo, exigindo que os bancos centrais cumpram suas promessas de reduzir a inflação.

(Por Balazs Koranyi)