Leilão de privatização da Emae tem preço mínimo de R$52,85 por ação

Por Letícia Fucuchima

SÃO PAULO (Reuters) - O leilão de privatização da geradora de energia Emae ocorrerá dia 19 de abril e o preço mínimo a ser ofertado por ação da companhia é de 52,85 reais, segundo edital publicado pelo governo do Estado de São Paulo.

A operação, que marcará a primeira grande privatização do governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos), envolve a alienação da participação do Estado na Emae em lote com 14.755.255 ações, sendo 14.704.274 ações ordinárias e 50.981 preferenciais.