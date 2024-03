Marisa Lojas tem queda de 28% em vendas mesmas lojas no 4º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A Marisa Lojas teve queda de 28% nas vendas mesmas lojas do quarto trimestre sobre o mesmo período de 2022, com a empresa citando impacto de "retomada parcial de recomposição de estoque", segundo prévia do resultado da companhia divulgada na noite da véspera.

A companhia apurou queda de 41% na receita líquida, a 409 milhões de reais no período, desempenho que a empresa atribuiu a uma recomposição de estoque num ritmo "mais lento que o necessário para suportar um maior volume de vendas".

O resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) do varejo veio negativo em 35 milhões de reais, revertendo resultado positivo de 24 milhões um ano antes.