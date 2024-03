Nasdaq lidera ganhos em Wall St antes da reunião do Fed; Nvidia dá início a conferência sobre IA

A Tesla subia 2,8% depois que a montadora de carros elétricos disse que aumentará o preço de seus EVs Model Y em alguns países europeus em 22 de março em aproximadamente 2.000 euros, ou seu equivalente em moedas locais.

O foco também estará na Nvidia, que deu início à sua conferência anual de desenvolvedores, com os investidores concentrados nos anúncios de novos chips pelo chefe-executivo Jensen Huang em um discurso mais tarde. A fabricante de chips subia 3,8% no início do pregão.

Micron Technology e Intel tinham alta de 2,3% e 1,1%, respectivamente.

Números da inflação mais fortes do que o esperado na semana passada fizeram com que os investidores repensassem quando e em quanto as autoridades do Fed reduzirão a taxa de juros este ano, com os operadores reduzindo as apostas de um corte em junho para cerca de 59%, de 71% na última segunda-feira, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME.

No entanto, Wall Street, impulsionada pelo otimismo em torno da inteligência artificial (IA), atingiu novos picos históricos em março, antes de devolver alguns ganhos na semana passada.

Uma inclinação mais dura do Fed em sua reunião de política monetária que termina na quarta-feira pode pressionar ainda mais os índices.