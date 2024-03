Nasdaq resolve falha técnica de duas horas que atingiu conectividade

Milhares de ações estão listadas na Nasdaq, inclusive as de Apple, Tesla e Nvidia.

As falhas técnicas nas bolsas de valores podem tumultuar os mercados, afetar a confiança dos operadores e atrair fiscalização da SEC.

No ano passado, uma falha na Bolsa de Valores de Nova York impediu a abertura de leilões de uma série de ações, o que provocou a interrupção generalizada das negociações, confusão sobre se as ordens estavam sendo atendidas com os preços corretos e problemas em negociações de mais de 250 títulos.

"O mercado de ações Nasdaq resolveu problemas de mecanismo de correspondência e todos os sistemas estão operando normalmente", disse a empresa em seu site.

O operador da bolsa relatou problemas semelhantes em dezembro, quando as ordens de ações foram afetadas e mais de 50 clientes da bolsa foram afetados.

A falha desta segunda-feira afetou as ordens enviadas por meio do sistema de processamento "RASH FIX". FIX, ou Financial Information Exchange, é um protocolo que define uma troca de mensagens eletrônicas para a comunicação de transações de títulos entre duas partes.