Nvidia lança chip de IA carro-chefe B200 com objetivo de ampliar domínio

O B200 usa dois chips do tamanho da oferta anterior da Nvidia e os une em um único chip.

O novo chip tem 208 bilhões de transistores, mais do que o dobro dos 80 bilhões do chip anterior da empresa. Todos esses transistores podem acessar a memória anexada ao chip quase ao mesmo tempo, melhorando a produtividade.

"O lançamento do 'Blackwell' significa que a Nvidia capturará ainda mais dólares de capex do que sua geração anterior de unidade de processamento gráfico 'Hopper'. Esperamos que a Nvidia continue não apenas liderando, mas também ampliando a vantagem em relação aos seus concorrentes em IA," afirmou o diretor executivo e analista de pesquisa sênior na Summit Insights, Kinngai Chan, após o anúncio.

Jacob Bourne, analista da Insider Intelligence, disse que a Nvidia pode solidificar seu domínio em IA. "No entanto, rivais como AMD, Intel, startups e até mesmo as aspirações de chips próprios das "big techs" ameaçam diminuir a participação de mercado da Nvidia, especialmente entre clientes corporativos preocupados com o custo", disse ele.

A Nvidia disse que grandes clientes, incluindo Amazon.com, Google, da Alphabet, Meta, Microsoft, OpenAI, Oracle e Tesla devem usar o novo chip.

Os papéis da Nvidia subiram 240% nos últimos 12 meses, tornando a Nvidia a terceira empresa mais valiosa do mercado de ações dos EUA, atrás apenas da Microsoft e da Apple, mas caíam nas negociações pós-mercado durante a apresentação de Huang.