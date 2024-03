Positivo compra consultoria de TI do grupo Algar por R$235 mi

A aquisição não inclui a unidade de call center da companhia, que permanecerá no Grupo Algar, conforme fato relevante ao mercado.

Segundo o executivo, a Algar TI Consultoria faturou 459 milhões de reais nos 12 meses encerrados em setembro do ano passado, com um lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de 56 milhões de reais no mesmo período.

"Esses 459 (milhões de reais) são mais ou 10% do nosso faturamento", acrescentou Rotenberg.

Os cerca de 4.500 funcionários da empresa responsável pela área de serviços gerenciados de TI da Algar Tech serão incorporados aos 4.100 funcionários da Positivo, mais que dobrando o quadro de empregados da Positivo.

"Os nossos clientes vão poder fazer uso dos serviços que a Algar já presta, e os clientes deles vão poder fazer uso dos serviços que a gente já presta", afirmou o CEO da Positivo. "A gente se torna uma empresa que, de fim a fim, dá todo o suporte à infraestrutura de médias e grandes empresas brasileiras."

A operação ainda depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).