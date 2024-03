Sequoia assina para incorporar Move3 e ação chega a disparar mais de 25%

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - A Sequoia Logístia e Transporte assinou no sábado acordo de associação com acionistas do Grupo Move3, que prevê ao final do processo a incorporação da Move3 pela Sequoia. As ações da Sequoia chegaram a disparar mais de 25% no melhor momento nesta segunda-feira após o anúncio da companhia.

De acordo com a Sequoia, o Grupo Move3, fundado em 1993, consolidou-se como líder na logística bancária e mantém uma rede de mais de 520 franquias e nove centros de distribuição, abrangendo mais de 5.000 municípios no país.