StoneCo eleva lucro ajustado a R$564 mi no 4º tri; anuncia saída de André Street do conselho

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A empresa de serviços financeiros e software StoneCo divulgou nesta segunda-feira um crescimento de 177% em seu lucro ajustado do quarto trimestre sobre o mesmo período do ano anterior, impulsionado pelo segmento de pequenas e médias empresas, além de anunciar a saída de seu fundador, André Street, da presidência do conselho.

A StoneCo teve lucro líquido ajustado de 564 milhões de reais nos últimos três meses de 2023, volume superior à expectativa média de analistas consultados pela LSEG, de 483 milhões de reais, para o período.