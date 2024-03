Ações da China caem devido a preocupações com agravamento da crise imobiliária

O mercado acionário asiático em geral caiu em meio ao clima de cautela. As ações japonesas ficaram voláteis depois que o Banco do Japão, em uma ação amplamente esperada, encerrou anos de taxas de juros negativas e deu início ao primeiro aperto na política monetária do país desde 2007.

Dados de segunda-feira mostraram que a produção industrial e as vendas no varejo da China superaram as expectativas no período de janeiro a fevereiro, mas a fraqueza do setor imobiliário continua sendo um grande obstáculo para a economia e a confiança.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,66%, a 40.003 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,24%, a 16.529 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,72%, a 3.062 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,72%, a 3.577 pontos.