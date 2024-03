Bancos centrais usam IA para avaliar riscos relacionados ao clima

Os órgãos reguladores de bancos, seguradoras e gestores de ativos precisam de dados de alta qualidade para avaliar o impacto das mudanças climáticas sobre as instituições financeiras. No entanto, a ausência de um único padrão de relatório os deixa com uma colcha de retalhos de informações públicas espalhadas por textos, tabelas e notas de rodapé nos relatórios anuais.

O Gaia conseguiu superar diferenças nas definições e estruturas de divulgação entre as jurisdições para oferecer a tão necessária transparência e facilitar a comparação de indicadores sobre riscos financeiros relacionados ao clima, afirmaram os bancos centrais em uma declaração conjunta.

Apesar das variações na forma como os mesmos dados são informados pelas empresas, o Gaia se concentra na definição de cada indicador, e não na forma como os dados são rotulados.

Além disso, com a abordagem tradicional, cada indicador-chave de desempenho adicional, ou KPI, e cada nova instituição exige que o analista busque as informações em relatórios corporativos públicos ou entre em contato com a instituição para obter informações.

"Com o Gaia, adicionar novos KPIs ou novas instituições é rápido e fácil. Isso possibilita extrair e analisar uma infinidade de KPIs de um grande número de instituições, abrindo a possibilidade de análise de risco climático em uma escala que antes era inimaginável."

As empresas listadas, incluindo bancos e seguradoras, enfrentam novas divulgações obrigatórias relacionadas ao clima de acordo com as novas regras globais, dos EUA e da União Europeia, o que levará a informações mais detalhadas, em comparação com as abordagens voluntárias até o momento.