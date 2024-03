Boeing precisa melhorar qualidade antes de aumentar produção do 737, diz agência de aviação dos EUA

Por David Shepardson

WASHINGTON (Reuters) - O chefe da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos disse que a Boeing precisa melhorar a cultura de segurança e resolver problemas de qualidade antes que a agência permita que a fabricante de aviões aumente a produção do 737 MAX.

A agência de aviação do país tomou em janeiro a medida sem precedentes de informar à Boeing que não permitiria que a empresa expandisse a produção do 737 MAX após um incidente em pleno voo com um avião da Alaska Airlines no mesmo mês.