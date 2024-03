Câmara aprova projeto do Executivo que uniformiza aplicação de juros em dívidas contratuais

Ainda de acordo com a Agência Câmara de Notícias, o texto aprovado determina que "quando não previsto o pagamento de juros ou a previsão contratual não estipular qual, os juros moratórios, no ano, corresponderão ao menor percentual entre dois tipos de taxas, calculadas de forma anualizada".

O cálculo de uma dessas taxas, segundo a Agência Câmara de Notícias, é a média aritmética simples das taxas para o prazo de cinco anos da estrutura a termo da taxa de juros real do título NTN-B, apuradas diariamente, nos 12 meses do ano calendário que antecedem a sua definição.

A outra é resultante da acumulação diária da taxa Selic, durante os 12 meses do ano calendário que antecedem a sua definição, deduzido o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do período.

O deputado disse em seu relatório que os ministérios da Fazenda e da Justiça e Segurança Pública argumentam, na exposição de motivos para a edição do projeto, que "a finalidade da proposição consiste em estimular o desenvolvimento do mercado de crédito, com impactos na geração de emprego e renda".

"Busca-se, a partir das medidas apresentadas, o aumento da confiança das empresas brasileiras, especialmente no que tange às regras de estabilidade do custo de financiamento", explicou o parlamentar no parecer.

