China deve manter taxa referencial de empréstimos em março

A maioria dos empréstimos novos e pendentes na segunda maior economia do mundo baseia-se na LPR de um ano, que está em 3,45%.

Enquanto isso, a China fez em fevereiro sua maior redução de todos os tempos na LPR de cinco anos, que serve como taxa de referência para hipotecas, para 3,95%, a fim de sustentar o mercado imobiliário em dificuldades.

O forte consenso para a definição da LPR neste mês ocorre depois que o banco central deixou inalterada a taxa de juros de empréstimo de médio prazo (MLF) na semana passada, já que as autoridades continuaram a priorizar a estabilidade da moeda.

"O renminbi se enfraqueceu em relação ao dólar este ano, e uma redução nesta fase poderia desencadear uma pressão adicional de depreciação sobre a moeda", disse Julian Evans-Pritchard, chefe de economia da China na Capital Economics, em uma nota.

"As autoridades pretendem evitar essa depreciação, conforme indicado por seu compromisso de manter a estabilidade da taxa de câmbio no Relatório de Trabalho do Congresso Nacional do Povo."

A taxa MLF serve como um guia para a LPR e os mercados, em sua maioria, usam a taxa de médio prazo como um precursor de quaisquer mudanças nos referenciais de empréstimo, disseram analistas.