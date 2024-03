Confiança do investidor alemão melhora mais do que o esperado em março, mostra ZEW

"O setor de exportação alemão se beneficia do aumento das expectativas econômicas para a China, bem como da esperada depreciação do dólar em relação ao euro", afirmou.

Dados divulgados na segunda-feira mostraram que a produção industrial e as vendas no varejo da China superaram as expectativas no período de janeiro a fevereiro, juntando-se aos recentes indicadores de exportações e de inflação ao consumidor melhores do que o esperado, o que marcou um início sólido para este ano.

Em comparação, a avaliação do ZEW sobre a situação atual melhorou apenas ligeiramente, subindo de -81,7 no mês passado para -80,5 e superando a queda para -82,0 prevista por analistas.

O economista-chefe do VP Bank, Thomas Gitzel, disse que o aumento em ambos os números foi uma notícia positiva para a maior economia da Europa e um motivo para esperar uma melhora nos meses de verão (no Hemisfério Norte).

"A economia alemã está ganhando velocidade - poderíamos até chamar isso de um despertar de primavera na economia alemã", disse ele.

(Por Miranda Murray e Andrey Sychev)