Dólar tem leve alta, mas fecha longe dos picos do dia em linha com melhora externa

Pela manhã desta terça-feira, o dólar havia chegado a subir 0,59%, a 5,0552 reais na venda, mas a moeda foi perdendo fôlego lentamente ao longo da sessão, em linha com recuperação das ações em Wall Street e com a queda dos rendimentos dos Treasuries. O índice do dólar frente a uma cesta de moedas continuava em território positivo nesta tarde, mas principalmente por conta da forte desvalorização do iene japonês.

Apoiando o apetite por risco nesta sessão, operadores aumentaram nesta terça-feira as apostas de que o Fed reduzirá sua taxa básica até junho, para 58%, de 54% na segunda-feira, de acordo com a ferramenta FedWatch, do CME Group. Isso sinaliza maior confiança do mercado de que o afrouxamento monetário nos EUA começará ainda no primeiro semestre, cenário melhor para os ativos de risco do que uma alternativa em que haja cortes de juros só mais tarde.

O Federal Reserve deu início nesta terça-feira a seu encontro de política monetária de dois dias, em que deve manter os juros, de acordo com previsões de mercado. Investidores ficarão atentos a pistas das autoridades do Fed sobre seus próximos passos, principalmente em meio à resiliência da inflação nos EUA.

A expectativa é de que qualquer sinalização mais dura ou cautelosa do Fed em relação às pressões de preços impulsione o dólar globalmente.

"As taxas americanas podem parecer baixas para os brasileiros, mas quando a gente olha o histórico dos EUA vemos que essas são taxas altas... No Brasil, todos os investimentos podem ser impactados pela fuga de capitais, visto que o juro alto lá atrai investidores em busca de segurança com rentabilidade", disse Isabela Bessa, economista da Warren Investimentos.

No Brasil, o Banco Central também terminará seu encontro de política monetária na quarta-feira, com ampla expectativa de novo corte de 0,50 ponto percentual da Selic, a 10,75%. No entanto, tem sido ventilada nos mercados recentemente a possibilidade de o BC mudar a orientação em seu comunicado que indica manutenção do ritmo de afrouxamento nas "próximas reuniões".