Energisa entra em comercialização de gás, mais que triplica clientes no mercado livre de energia

"Eu acredito que a gente vai viver um ano bastante agressivo (em migrações para o mercado livre), bastante acima do que a gente esperava", avaliou.

Ela afirmou ainda que a (re)energisa pode olhar parcerias com companhias de outras áreas para atingir mais consumidores com ofertas para o mercado livre, a exemplo do que outras elétricas têm feito para ampliar sua atuação no segmento.

Outra aposta está no biometano, mercado que a empresa ingressou no ano passado com a compra da Agric, empresa de compostagem de resíduos orgânicos industriais para produção de biofertilizante.

"Já começamos a construção de uma planta de geração de biometano, que vai ser inaugurada em 2025... A gente está trazendo (tecnologia) de fora, para ter ali a maior planta de geração de biometano do Estado de Santa Catarina, com uma produção de mais ou menos 25 mil metros cúbicos por dia."

Em paralelo ao primeiro projeto, a (re)energisa estuda novas oportunidades para produção de biometano -- combustível renovável substituto do gás natural -- a partir de diferentes biomassas.

"Inicialmente fomos pelo caminho dos resíduos orgânicos industriais... Mas o grupo Energisa tem a felicidade de estar em Estados que têm insumos de toda a natureza. Quando a gente vai ali para o agronegócio, é uma vastidão de possibilidades", acrescentou a executiva, lembrando que o grupo tem concessões de distribuição de energia em vários Estados do Centro-Oeste, Norte e Nordeste.