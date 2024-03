Governo deve propor regulamentação da reforma tributária a partir de abril, diz Haddad

Ele disse que o Executivo defende o comprometimento com a responsabilidade fiscal sem deixar de ter um olhar social e ambiental, e apontou que as análises de agências de risco e organismos internacionais têm colocado o país em uma trajetória de equilíbrio fiscal no médio prazo.

"Não podemos aguardar até 2032 para colocar ordem nas contas públicas tão desarrumadas... Queremos adotar o princípio da responsabilidade fiscal sem deixar de olhar para a responsabilidade social e ambiental", afirmou.

Haddad argumentou que as atuações nas agendas tributária e fiscal apenas criam os "pressupostos" para o desenvolvimento do país, afirmando ser necessário o Congresso aprovar as medidas microeconômicas enviadas pelo governo neste semestre para consolidar o crescimento.

O ministro mencionou medidas como a Lei de Falência e a padronização das taxas de juros em decisões judiciais como "providências necessárias" para elevar o Produto Interno Bruto (PIB) potencial do Brasil.

Por fim, Haddad disse que é "absolutamente imprescindível" ter um Banco Central que olhe para as necessidades de crescimento do país enquanto cumpre seu mandato de controlar a inflação. Ele reiterou o compromisso do governo com a estabilidade dos preços.

(Por Fernando Cardoso, em São Paulo, e Bernardo Caram, em Brasília)